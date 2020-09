Este tío ha ganado un premio de poesía de 20.000 euros y tú no  

Si Bad Bunny ha sido premiado como mejor compositor del año y Donald Trump está nominado al Premio Nobel de la Paz no hay ningún motivo por el que Rafael Cabaliere no sea digno merecedor del Premio Espasa de Poesía (y sus 20.000 euros en metálico) por poemas como este: «Un consejo que/te va a servir/toda la vida. /A quién quiera irse/no le detengas». Posiblemente has reconocido que se trata de un poema porque cada cuatro palabras el autor le ha dado a “Enter”, la principal figura estilística de Cabalier.