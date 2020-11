Este hombre ha construido la Nostromo de Alien en un garaje de Barcelona  

Luis es un hombre alto, tímido y amable con cierto aire de xenomorfo en la osamenta. Cuando me abre la puerta de su pequeño local en la calle Juan de Garay de Barcelona, llevamos mascarilla (la suya tiene dibujado el abrazacaras de 'Alien'), así que no ve que me quedo con la boca abierta. Desde fuera, el local es un bajo más, cutre y anodino, pero mirad dos veces, porque esconde algo increíble. Los vecinos que pasan echan un vistazo, siguen andando y se paran a los pocos pasos. Retroceden confundidos ¿Puede ser cierto lo que han creído ver ahí?