Este artículo puede llevar a menéame a las alturas de forocoches (y a mí a encontrar novia)

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

@Carme acaba de hacerme administrador de este viejo sub destinado a encontrar pareja. Lo he recibido en ruinas, desolado y lleno de escombros enmohecidos, pero pretendo reconstruirlo y transformarlo en la fuente de la felicidad de miles de meneantes. El grueso de nosotros somos almas solitarias, desalentadas y abatidas, que observan el mundo desde la triste ventana de su pc, esclavos de la resignación y el cinismo más amargo. Nos creemos condenados a la soledad por cuanto nuestras individualidades no encajan en el inmenso, artificial y monótono puzzle de esta sociedad llena de falsedad, homogeneidad impuesta, superficialidad y banalidad.

Pero no nos damos cuenta de que la solución está en nosotros mismos y en este abyecto erial llamado meneame, donde diariamente vomitamos nuestras frustraciones. Ábrete, amado meneante. Muestra tu corazón, háblanos de tu personalidad, tus preferencias, tu vida...dinos qué buscas en otra persona, qué cualidades te cautivan y qué puedes ofrecer a quien se atreva a abrirte su alma. Mira en el espejo de tu pantalla y encontrarás un alma gemela. Somos tantos que, estadísticamente, hay altas probabilidades. Pero debes ser valiente y sincero para encontrar lo que buscas.

Para ello, te ofrezco rellenar el siguiente formulario (que yo rellenaré en primer lugar cual conejillo de indias, pero que vosotros podéis complementar con los apartados que consideréis). Si otro meneante siente que en ti se encuentra lo que buscaba, te contactará por mp o incluso por mensaje público, y se abrirá ante vosotros un horizonte tan luminoso y profundo que superará tus mejores sueños. Procedamos:

Ciudad de residencia: Murcia.

Aspecto físico: El público duda entre normal tirando a feo o directamente feo. Soy alto pero con fisonomía de grulla desnutrida. Como no quiero extenderme más, os dejo un vídeo donde podéis juzgar por vosotras mismas www.youtube.com/watch?v=JojW7fXopaM&t=4s

Personalidad: Idealista-cínica-solitaria. Soy un alma solitaria, tengo poca fe en el florecimiento actual de la grandeza humana (entre otros motivos porque soy humano y no la poseo) pero creo que en el fondo es una semilla que todos llevamos dentro y con las condiciones sociales adecuadas puede multiplicarse. Así que intento dedicar mis trabajos (abogado y profesor universitario a tiempo parcial) a conseguir que el mundo sea un poco menos asqueroso, enseñando valores cívicos y derechos fundamentales en la universidad, y corrigiendo desmanes de empresas y administraciones públicas frente a trabajadores y ciudadanos (e intentando superar mis propias miserias, que también existen). En mis relaciones con los demás, siempre pienso que me voy a encontrar con lo peor, y por ese motivo a veces me llevo alegrías cuando conozco a una persona con cualidades morales.

Aficiones: Conversar, cine, teatro, caminatas, viajar a sitios dignos de ser vistos, lectura, poesía...odio las discotecas, pubs y lugares ruidosos en general. No bebo, no fumo y odio las drogas. Lo mundano me cansa infinitamente, así que cuando las conversaciones derivan a temas como ropa, coches, casas que se ha comprado fulanito o telebasura, me escabullo rápidamente.

Vestimenta: La más cómoda que pueda encontrar. Ello provoca que en verano vaya con pantalones cortos a edificios oficiales, o que suela llevar ropa muy holgada. Tengo sentido de la estética, pero como no la considero importante, no me lo aplico.

¿Qué esperas de la vida?: Encontrar un puesto de docente a tiempo completo en cualquier nivel educativo por encima de educación infantil (aunque me gustan los niños, creo que no sabría lidiar productivamente con ellos tantas horas al día), gozar con mi trabajo y dedicar mi tiempo libre a descubrir la infinidad de obras maestras de la naturaleza y del ser humano que hoy desconozco por falta de tiempo.

¿Te importa el físico en tu pareja?: Sería tremendamente hipócrita decir que es importante para mí cuando yo cuido tan poco el mío. Aunque siendo sinceros, el físico influye en casi todas las personas a la hora de decidirse por una pareja. Es una pesa mas en la balanza, que dependiendo de la superficialidad de cada cual tendrá más o menos gramos. Mi ideal de belleza femenina es una chica de rasgos delicados, con fisonomía esbelta y un toque frágil. En cuanto a ropa y demás, me gusta el pelo largo y creo que los vestidos dan un encanto especial a las chicas. Pero, para cualquier persona con dos dedos de frente, la personalidad importa más que el físico. Así que si me enamora la forma de ser de una mujer, el físico se vuelve prácticamente irrelevante (ésa es la auténtica magia del amor, desde mi punto de vista).

¿Qué tipo de pareja te gustaría?: Básicamente me atraen dos cosas: inteligencia y alma pura. Las chicas de las que me he enamorado durante mi vida encajaban en dos prototipos bastante diferentes. Uno era el de una mujer culta, intelectual, crítica y de lengua afilada, cínica y con una frase ácida para cualquier situación. La otra era una chica con el corazón enorme, dulce y preocupada por mejorar el mundo. Y a veces ambos prototipos se combinaban.

¿Buscas rollo o relación?: Preferentemente relación, aunque soy hombre y nada de lo humano me es ajeno. Eso sí, si tuviese una relación sería absolutamente fiel mientras durase.

¿Que puedes ofrecer?: Afecto, dedicación y una apertura total a la otra persona para conocernos y compartir todo lo que atesoramos (o cargamos contra nuestra voluntad) dentro de nosotros.