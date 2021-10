¿Es este el algoritmo de ordenación más simple (y más sorprendente) jamás desarrollado? [ENG|PDF 85 KiB]

La mayoría de nosotros conocemos bien algoritmos simples de ordenación como el de burbuja. O eso pensamos: ¿alguna vez has tenido la necesidad de escribir el pseudocódigo de este algoritmo solo para darte cuenta de que no es tan sencillo y no lo hiciste bien la primera vez? Se necesita un poco de cuidado para que los índices de bucle comiencen y terminen en los valores correctos y que no estén fuera del rango. ¿No seria bueno si existiera un algoritmo más sencillo que no tuviera esas dificultades? Pues aquí está ese algoritmo.