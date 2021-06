Estas velas gigantes e hinchables de Michelin prometen hasta un 20% de ahorro de combustible en los buques de carga  

No estamos acostumbrados a ver buques de carga con velas, aparte de algunos pocos proyectos generalmente los buques de carga funcionan por combustión. Michelin quiere cambiar eso, no con neumáticos, sino con unas velas gigantescas hinchables que colocar en los enormes buques de carga. El proyecto recibe el nombre de Wing Sail Mobility (WISAMO) y está siendo desarrollado por Michelin R&D en conjunto con dos inventores suizos. No es un sistema destinado a reemplazar los motores de los buques de carga, sino a complementarlos.