El 5G, en teoría, no se caerá, será capaz de conectar un millón de dispositivos (no solo móviles) por kilómetro cuadrado y la velocidad de carga y descarga será 10 veces mayor, con una velocidad actual de 1 Gpbs y la promesa de alcanzar en unos meses los 2 Gbps. Todo son ventajas, pero... ¿cuánto costará el 5G? Es algo a lo que debemos enfrentarnos, ya que las tarifas actuales de 4G no tienen sentido alguno cuando el 5G sea un estándar.