No has entendido mal nuestro titular: efectivamente, hay una campaña en internet que tiene como objetivo recaudar dinero para comprarle un sofá al mismísimo Elon Musk. No, el CEO de Tesla y SpaceX no está pasando penurias económicas y ha pedido la ayuda de sus seguidores para comprar este mueble; la idea surge directamente de las personas que vieron uno de sus últimas intervenciones televisivas.