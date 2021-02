Estamos en 2021 y sigo instalando ROMs personalizadas en el móvil

Estamos en 2021 y sigo instalando ROMs en mis teléfonos. He de admitir que siempre he sido fanático de las ROMs personalizadas, hasta llegar al punto de llegar a cambiar la ROM una vez por semana. Es uno de los puntos fuertes de Android: poder adaptar el sistema a ti y no quedarte con lo que ofrece el fabricante. No obstante, poniéndome en la piel de un usuario medio, entiendo que cada vez hay más complicaciones y pegas para instalar una ROM personalizada. Pese a esto, quiero contarte mi experiencia tanto actual como la evolución que...