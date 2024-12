La estafa que hace sonar los teléfonos de miles de personas: "Le llamo del departamento de recursos humanos de Indeed"

Todo comienza con la llamada de un teléfono desconocido. “Hola. Le llamo del departamento de recursos humanos de Indeed. Quiero hablarle sobre un trabajo. Por favor, agrégueme en WhatsApp”, dice una voz robotizada al otro lado de la línea. No, no es un empleo de la conocida plataforma. Es una estafa de la que la Policía ha tenido que advertir en redes sociales por su frecuencia y que termina en el pago o la sustracción de datos personales de la víctima. En X varios usuarios se han quejado de la cantidad de llamadas a la semana que reciben