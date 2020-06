Estados Unidos está ardiendo. Así que los influencers han salido a fotografiarse junto a las llamas

Las nuevas tecnologías han jugado un rol determinante en los disturbios estadounidenses de las últimas semanas. No sólo por su capacidad para canalizar reivindicaciones, establecer convocatorias y organizar marchas, sino también por su carácter catalizador. Las protestas no existirían si una persona no hubiera grabado desde su teléfono móvil la muerte de George Floyd mientras un policía le asfixiaba con su rodilla. Fue aquel vídeo y su difusión masiva el que espoleó una ola de indignación que aún hoy monopoliza la conversación política de buen