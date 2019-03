El Estado pierde el 90% del dinero del rescate bancario y va a más

El ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, apoyó el codo en la mesa la sala de la Audiencia Nacional y mirando con displicencia a los letrados sentenció: «De los 60.000 millones no se van a poder devolver 40.000 millones; pues mire usted, no se van a poder devolver» Ordóñez se basa en el último cálculo oficial del Banco de España, fechado el pasado noviembre, sobre que el Estado concedió directamente 54.353 millones a las cajas por el rescate bancario y su previsión era recuperar 9.857 millones. Sin embargo...