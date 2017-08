Estado Islámico aplica lo que está en el Corán y la vida de Mahoma: lo explica un experto islamólogo

"No se puede decir que Islam sea igual a violencia, pero tampoco se puede decir lo contrario, que en el Islam no hay violencia. Sí hay violencia”. Y parte de esa violencia viene reglada desde su origen, desde el Corán y las experiencias de Mahoma, explica el islamólogo y jesuita egipcio Samir Khalil. Un ejemplo extremo está en el terror que practica ISIS/Daesh. "El Isis se ha hecho bárbaro, no es ya humano, es inhumano. Matan niños, personas desarmadas, mujeres, han rehabilitado la esclavitud...".