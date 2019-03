El Estado desiste de defender la prórroga a Ence del Gobierno del PP

El Estado afirma que la prórroga dada a Ence en Pontevedra no fue "conforme a derecho" y desiste de defender en los tribunales la prórroga otorgada por el Ejecutivo de Rajoy para que Ence siguiera ubicada en el litoral público al entender que fue ilegal. El Estado se refiere a la normativa de Costas que fija que "unicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre" en aquellas instalaciones que "por su naturaleza no puedan tener otra localización"; lo que a la abogacía del estado no le parece justificado. [GLG]