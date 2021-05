Esta tabla egipcia de hace 4,000 años muestra los errores de ortografía de un estudiante  

Si alguna vez has recibido un examen lleno de correcciones en rojo de tu maestro, no te preocupes: no eres el único. Esta forma habitual de corregir el trabajo de los alumnos es una antigua tradición educativa, tal como demuestra una tabla de escritura egipcia de la colección del Museo Metropolitano de Arte. En la tabla de gesso, que data de entre 1981 y 1802 a.C., un alumno llamado Iny-su le escribe (por lo visto en broma) a su hermano, tratándolo como una figura de autoridad rica. El ejercicio servía como práctica para hacer cartas formales.