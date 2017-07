Esta pediatra lo ha comprobado: reírnos de los antivacunas no sirve de nada. Dialogar con ellos, sí

Desde que Andrew Wakefield publicara su infame y fraudulento estudio en The Lancet, la relación entre las vacunas y el autismo en los niños se ha extendido como una espectral sospecha entre familias de todo el mundo. La investigación científica es clara: no existe relación alguna entre ambos fenómenos, y no está en absoluto demostrado que las vacunas causen trastorno en los pequeños.