¿Qué está pasando con el nudismo en España?

El postulado de que todos los espacios públicos, y especialmente las playas son de uso libre en cuanto a vestimenta o la falta de ésta se refiere, no sirve, y en las últimas décadas ha quedado más que demostrado con las prohibiciones y autorizaciones de los ayuntamientos. ¿Por qué estos vaivenes? ¿Por qué unas playas si y otras no? Porque no hay una legislación clara, concreta y específica a nivel nacional sobre el nudismo en nuestro país. Estos vaivenes también perjudican a la inversión que busca al turista nudista, de calidad y tranquilo.