¿Está muriendo Menéame?

Soy usuario de Meneame desde hace más de una década. Lo uso a diario. Casi pierdo un empleo por él y pedí la mano de mi mujer a través de este agregador de noticias. Vale, estas dos últimas un poco exageradas pero si buscáis en mi historial...

Sigo menéame a través de un lector RSS llamado Newsify y he descubierto un asunto que debe ser resuelto, los caracteres de las tildes de los artículos no se ven correctamente, supongo que debido a algún problema de codificación. La cuestión es que abrí una incidencia github.com/gallir/Meneame/issues/115 y esperé.

Esta mañana me he decidido a arreglarla yo mismo. He clonado el código y me he puesto a ello. Luego he mirado las fechas con las que estaban archivadas otras incidencias y también el listado de petición para subir cambios realizadas por otros usuarios. Cual es mi sorpresa, menéame, no está aceptando estas peticiones desde hace meses.

Menéame es software libre, esto significa que está vivo por una comunidad tanto de usuarios como de desarrolladores.

Vivo significa que cambia, que evoluciona, que progresa, pero parece que ha dejado de crecer. ¿Hemos alcanzado nuestra cima?¿lo qué nos queda por recorrer es el inevitable declive?

Pertenezco a esta comunidad porque es el lugar donde mejor me siento en la red. Hace tiempo salí corriendo de Facebook, en Instagram solo he sido turista un par de días, he veraneado muchas temporadas en burbuja.info, rara vez paseo por forocohes, y últimamente desayuno en hablemosderelojes, pero es aquí, en menéame donde siento está mi hogar en la red. Es esta la comunidad que me representa y tengo la sensación de que está muriendo por parte de los desarrolladores al cargo del proyecto.

¿Estoy equivocado? Por favor, abridme los ojos en caso de error.