Esta familia es un caos: radiografía de los habitantes de Zarzuela

Una familia es como un puzzle de historias unidas por lazos de sangre. Cada pieza tiene su historia. Y la Navidad tiene el poder de unirlas todas alrededor de una mesa. No se preocupe si su cuñado está en prisión. O si a su padre le ha llegado un requerimiento de Hacienda. No sufra si el matrimonio de su hermana se rompió o si su madre y sus sobrinos son sospechosos de haber costeado su vida con tarjetas opacas. Tampoco si ha sentido las punzadas de la infidelidad. Ni siquiera si su mujer no se lleva bien con sus padres. No lo pase mal.