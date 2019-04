Por qué se está enseñando MAL la física

De pequeño era muy tímido y en el colegio tuve problemas de adaptación. Un día en clase el profesor preguntó "¿cuál es la diferencia entre los números pares y los impares?" Yo me armé de valor ante el silencio y respondí que si sumas 2 pares obtienes un número par y si sumas 2 impares obtienes un número par. El profesor me ridiculizó y nunca más volví a responder nada en clase. Diez años después, en 4o de física, estudiábamos la teoría de grupos. El ejemplo de los pares e impares me sirvió para entenderlo. Y para saber cómo no se debe enseñar.