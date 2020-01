Esta batería es plegable, flexible y no se quema: ¿la llevaremos en la ropa?

No estamos ante un desarrollo teórico o en condiciones ideales en un laboratorio, sino que demostraron su funcionamiento con productos reales. Bautizada como J.Flex, esta batería de litio destaca por ser ultra fina y flexible, con hasta 0,5 mm de espesor. También cuenta con un diseño modular, pudiendo hacerlas de tamaños de 20x20 mm hasta 200x200 mm. Las J.Flex utilizan un electrolito semisólido que no arde ni explota. Este tipo de baterías no sólo podrían llegar a implementarse a wearables, sino que también podrían llegar a móviles plegables.