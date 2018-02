Esta app permite poner la cara de Nicolas Cage en cualquier película de la historia: el límite es tu imaginación

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

En los últimos meses, ha empezado a popularizarse un software llamado FakeApp. La aplicación hace posible, mediante un algoritmo, el escaneado de caras famosas para, acto seguido, integrarlas en otros cuerpos dentro de un vídeo ya preexistente. La cara de Cage ya ha sido integrada en Terminator 2, El Hombre de Acero, El Caballero Oscuro o en ese clásico de James Bond que es Dr. No. Es Cage, pero no es Cage. Está en esas películas, pero no está.