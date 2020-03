Esta alternativa a WhatsApp es más segura y no necesita teléfono

WhatsApp la aplicación de mensajería más usada en todo el mundo no es la más segura. Por sus vulnerabilidades, apps como Signal o Telegram son alternativas más seguras y mejores en según qué. Ahora, una nueva app llamada Session promete ser aún más segura y encima no requiere de nº de teléfono para usarla. Esta aplicación es un fork de Signal, la cual es open source y permite la creación de este tipo de apps. Al igual que Signal, cuenta con cifrado de extremo a extremo y no recopila información sensible. Además, podemos instalarla en un ordenad