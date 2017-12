La espeluznante y vergonzosa realidad de la ONCE del siglo XXI

La ONCE es la mayor Corporación sin animo de lucro del país. Una parte importante de sus ingresos nacen del cupón de ciegos, una loteria iniciada en 1939 con el objetivo de desarrollar una red asistencial específica para los ciegos. Con una convulsa historia en su adaptación a la “democracia”, su gestión oculta un importante conflicto social con los vendedores de cupones. "Los discapacitados no ciegos son mayoría, de la plantilla de 19.600, los no ciegos son 13.000. Hay un apartheid y el discapacitado no ciego es la mano de obra barata."