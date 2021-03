España podría dejar de vacunar con AstraZeneca a mujeres jóvenes y administrarla a mayores de 65 años

Los expertos de la Comisión de Salud Pública podrían recomendar en los próximos días que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca no se administre a ciertos grupos de población, como las mujeres jóvenes -aunque todavía no hay decidida una edad-. Sin embargo, si podrían recomendarla para personas mayores de 65 años, a las cuales no se les aplicaba hasta ahora.