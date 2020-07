España no rechaza que las transferencias de la UE vengan con condiciones

España no rechaza que se pongan condiciones a las transferencias no reembolsables de la Unión Europea para ayudar a los países a recuperarse de la pandemia de coronavirus, ni una gobernanza fuerte para supervisar su distribución."España tiene las ideas claras: No rechazamos la condicionalidad. Pero queremos transparencia. El presidente (del Gobierno, Pedro) Sánchez Castejón está buscando que España sea parte de la solución", dijo González Laya