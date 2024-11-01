España lidera en Europa la retirada de propaganda terrorista en videojuegos

Más de 3.000 millones de personas juegan a videojuegos en el mundo, una actividad de ocio en la que puede colarse propaganda terrorista. Que las plataformas la retiren es uno de los objetivos de la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI), dependiente del Ministerio del Interior y líder en Europa en esta materia. Esta unidad, integrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), coordinó recientemente la participación de las fuerzas de seguridad españolas en una acción dirigida