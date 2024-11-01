edición general
España lidera en Europa la retirada de propaganda terrorista en videojuegos

Más de 3.000 millones de personas juegan a videojuegos en el mundo, una actividad de ocio en la que puede colarse propaganda terrorista. Que las plataformas la retiren es uno de los objetivos de la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI), dependiente del Ministerio del Interior y líder en Europa en esta materia. Esta unidad, integrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), coordinó recientemente la participación de las fuerzas de seguridad españolas en una acción dirigida

7 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Van a prohibir los juegos donde se matan nazis?
Ainhoa_96 #7 Ainhoa_96 *
No han prohibido ni censurado ningún videojuego. Simplemente han retirado material compartido por usuarios (a través de mods, comentarios y enlaces en grupos y chats) y eliminado usuarios.

España lidera habiendo realizado el 21% de los avisos para retirar éstos contenidos.

PD: y hay de todo, pero básicamente yihadismo y extrema derecha (racismo, xenofobia, odio, etc.)
Torrezzno #5 Torrezzno
La mejor misión del COD :-P  media
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#5 donde el malo se llamaba Al Asad, mera coincidencia, nada premeditado.
#3 Pivorexico
Se esta haciendo complicado definir que es terrorismo
hazardum #4 hazardum
Destacan los expertos que todo tipo de ideología extremista se cuela en los videojuegos, pero en la actualidad la investigación se centra especialmente en la extrema derecha, muy visible en plataformas como Steam y Discord

Vaya, ahora steam es una plataforma de extrema derecha :troll:
