La España desconectada: la lucha por el acceso a internet de los emprendedores rurales

“Si tu negocio no está en internet, en el mundo rural no existes”, afirma Josep Lluis Cano, profesor asociado de Operaciones Innovación y Data Science Esade. “Hay conciencia del problema, pero esto no solo depende de la administración, sino de las administraciones privadas. Tenemos un alto porcentaje de cable, pero no es equitativo. En las zonas rurales, hasta los polígonos industriales tienen problemas”.