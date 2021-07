La España que cerró los balcones a los rastreadores: "Lo vais a pagar muy caro"

La tras ola de la pandemia, los sanitarios que contactan con los contagiados y detectan brotes han sufrido agresiones verbales. Un grupo de ellos cuenta su experiencia. (...) "Vale, no, que ya estoy harta. Porque yo estoy encerrada por culpa de tus jefes. No vais a meterle a mis hijos un palo, que estáis locos, porque no sirve para nada. Tengo pruebas del inventor de que no sirve. ¿Tienes pruebas de que sirve? ¿Me puedes dar un fichero?" "¡Que yo no soy una 'covidiana'! […] Seguro que llevas hasta dos mascarillas ahí sentada hablando. (...)"