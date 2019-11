Eso no se pregunta: Personas sin hogar

Las personas que carecen de un lugar permanente para residir y que se ven obligadas a vivir en la calle o temporalmente en albergues no suelen tener un medio de vida. Se ha adoptado el término “sin hogar” en sustitución de “sin techo” porque se considera que la mayor carencia no es la de un techo, sino la de no tener una familia y un trabajo, es decir, un hogar. Sus testimonios nos ayudarán a comprender las circunstancias que les hecho llegar a esta situación, que suele ir acompañada de una ruptura traumática de los lazos familiares y sociales.