Escrito entre 1997 y 1998

Fragmento de un novelón de 300 páginas de ciencia ficción que escribí entre 1997 y 1998, esta obra no se publicó y ahí sigue en un cajón virtual de un disco duro. Cosas que pasan en este mundillo. Me he acordado al leer esta noticia: www.meneame.net/story/contrariamente-creencia-popular-waymos-realidad-

**********************

-Mi familia se dedicaba a la contratación de limpiadores caseros en Asiasur, ya sabes, esos que teletrabajan desde allí y limpian aquí -contestó con cierto tono agrio.

-¿Dedicaba? -pregunté con mucha curiosidad.

-Murieron los dos en uno de los viajes organizados a la estación orbital. Sobredosis de “kilim”, los jodidos eran adictos a ese derivado sintético de colocón inyectado en el hipotálamo -dijo con total tranquilidad, como si no fuera con ella.

***********************