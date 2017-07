Escribano diseña un cazadrones dual capaz de abatir un UAV a tiros o por jamming

La empresa tecnológica Escribano M&E ha diseñado un cazadrones capaz de cubrir todo el espectro de localizalización de UAV ("Unmanned Aerial Vehicle", siglas de Vehículo Aéreo No Tripulado) gracias a un sistema dual que facilita distintos tipos de actuación según sea la amenaza y el área a proteger. El sistema, que puede ser montado sobre un vehículo o en una azotea, no sólo permite derribar el dron, sino destruirlo en pleno vuelo.