Ley de Salud Pública, ley de Medidas Especiales o debatir un nuevo estado de alarma son los escenarios si no se aprueba la prórroga. El Gobierno no las tiene todas consigo para conseguir en el Congreso una nueva prórroga del estado de alarma el próximo miércoles 6 de mayo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha declarado en una entrevista en Onda Cero que no apoyará que se mantenga este estado, aunque no ha especificado si su partido votará en contra o se abstendrá.