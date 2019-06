Escasez de temporeros en el Reino Unido

En Herefordshire, en el oeste de Inglaterra, cerca de la frontera con Gales, ha empezado la recolección de frutos rojos. Pero este año, hay menos manos para recogerlos. Cada vez es más difícil atraer a trabajadores de Europa continental y el Brexit tiene mucho que ver. "Estamos muy preocupados. Puede ser muy serio si no tenemos trabajadores", reconoce Anthony Snell, agricultor. Muchos trabajadores de Europa del este que participaron en la pasada campaña no han regresado. Si no se recogen a tiempo, los frutos pueden pudrirse.