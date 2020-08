Escasez de portátiles en la vuelta al cole de EEUU por falta de suministros chinos

Por si la vuelta al colegio en Estados Unidos no fuera ya suficientemente caótica, los profesores y alumnos se enfrentan a nuevo reto que amenaza con contribuir a elevar aún más la brecha educativa y tecnológica. Los distritos escolares por todo el país, desde Nueva York hasta California, pasando por Florida, Ohio, Alabama, Texas o Indiana, no pueden iniciar el curso en remoto con normalidad porque no disponen de ordenadores portátiles suficientes para impartir las clases a distancia.