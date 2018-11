Escaños en Blanco, el partido que no busca gobernar y que solo tiene un punto en su programa electoral

"Representamos la opción de decirle a los políticos 'no os queremos'; no hay una idea más revolucionaria", asegura uno de los candidatos por Almería el próximo 2D de esta organización. El proyecto busca cambiar la ley electoral para que el voto en blanco valga lo mismo que la papeleta que vaya a "verdes, rojos o morados". No hay mitines, no hay publicidad electoral. Al no tomar plena posesión del cargo no habrá derecho a recibir retribuciones de ningún tipo, ni subvenciones. Su programa tiene un único punto.