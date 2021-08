El escándalo sexual de Andrew Cuomo se cobra la cabeza de una de las organizaciones feministas más importantes de EEUU

Dimite la presidenta de 'Time's Up', asociación que ayuda a supervivientes de acoso sexual. A cambio del acceso al poder político en Nueva York, Time's Up decidió saltarse sus propias normas y 'dejar correr' los testimonios sobre la actitud de Cuomo. Algo similar podría haber sucedido en el caso de Human Rights Campaign, la mayor organización de defensa de los derechos de las personas LBTGQ+. Estos casos ponen de manifiesto la complicada relación entre los políticos, los donantes, Hollywood, y los activistas.