Escándalo en la Sala Tercera del Supremo: el presidente desconocía el varapalo a la banca

Este hecho ha sido entendido por parte del presidente de la Sala de lo Contencioso como una deslealtad ya que no conoció de primera mano el sentido de una sentencia que ha supuesto un auténtico varapalo para la banca española. “Es muy grave que se dicte una sentencia así sin que la conozca el presidente antes de su notificación y publicación”, explica un magistrado del Supremo. “Eso en otras Salas no sucede pero el control que Luis Díez Picazo tiene de la suya es muy limitado. También es cierto que no es amigo de los Plenos”, añade otro togado.