El escándalo de los protectores solares en Australia, el país con las tasas de cáncer de piel más altas del mundo

Un análisis independiente de una prestigiosa organización de defensa del consumidor descubrió que varios de los protectores solares más populares y caros de Australia no dan la protección que prometen, desatando un escándalo nacional, con una reacción masiva de consumidores, una investigación por el organismo de control médico del país y la retirada de varios productos. Surgen dudas sobre la regulación de protectores solares en todo el mundo. "Definitivamente no es un problema exclusivo de Australia", declaró la química cosmética Michelle Wong.