Errores, errores y más errores

En este artículo se señalan los errores de planteamiento e irresponsabilidades varias que no tienen que ver con las posiciones ideológicas de los actores. Empezaré por el PSOE y Pedro Sánchez,pues es Sánchez quien tiene la obligación de intentar formar un gobierno. ¿De dónde sale la idea de que si Podemos dejó pasar la oportunidad,ya no tiene otra? Si el PSOE pensaba en julio que la coalición podía ser una solución,¿cómo puede defender unas semanas después que la coalición ya no es la solución?. Si de verdad el PSOE tiene voluntad de negociar..