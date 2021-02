Errar no tiene ideología, pero el hombre que ha cometido un error y no lo corrige incurre en un error mayor. O dicho de otra forma, rectificar es de sabios, por mucho que en la política española ese adjetivo sufra una dolorosa orfandad y no haya nadie con un mínimo interés en apropiarse de él. La sabiduría cotiza a la baja. Es un error colosal de Pedro Sánchez pasarle la mano por el lomo a Santiago Abascal para humillar a Pablo Casado.