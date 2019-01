Errejón comenzó a discrepar con Iglesias después de que no apoyar el primer intento de Gobierno de Sánchez

El exidiputado nacional y excandidato de Podemos a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha reconocido que las agudas discrepancias con la dirección del partido sobre su rumbo político "no son nuevas y no son un secreto" y comenzaron al inicio de 2016, "con los pactos de Gobierno", cuando Pedro Sánchez intentó formar un Gobierno con el voto de Ciudadanos y Podemos pero éste último partido no le apoyó.