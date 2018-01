Eric Clapton: “Me estoy quedando sordo”

Eric Clapton ha revelado que se está quedando sordo. Esto se une a su problema con el sistema nervioso que le afecta desde hace tiempo a espalda y manos. “Sigo yendo a trabajar. Voy a hacer varios conciertos. Lo único que me preocupa ahora es estar en mis 70 y poder ser competente”, declaró en una entrevista en la BBC. “Quiero decir, me estoy quedando sordo, tengo tinnitus. Espero que la gente venga a verme por algo más que por ser una curiosidad. Sé que eso es parte de esto, lo que me sorprende es que todavía esté aquí”.