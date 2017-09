Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico? [ENG]

¿Hasta qué punto se correlaciona la inteligencia con el capital? Según parece, bastante poco: un 1-2%. Si la inteligencia no es importante ¿qué es lo que diferencia a los muy adinerados de los poco adinerados? No hay una respuesta fácil pero hay 2 factores clave: la personalidad diligente, perseverante y disciplinaria y la suerte. Por suerte, la personalidad es más maleable que la inteligencia sobre todo en la infancia. La inteligencia cuenta pero no tanto pues hay gente que carece de las habilidades sociales que miden los test de CI.