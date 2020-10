Erdogan pide boicotear productos franceses por las medidas contra agrupaciones islamistas en Fran

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha hecho este lunes un llamamiento a la ciudadanía de su país para que no compre productos franceses, en respuesta a las medidas tomadas en Francia contra agrupaciones islamistas. "Ya que allí han pedido no comprar bienes turcos, yo hago un llamamiento a mi pueblo: no compréis bienes franceses", dijo el presidente durante un discurso transmitido en directo en la cadena NTV, aunque no consta un boicot contra productos turcos en Francia.