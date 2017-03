Erdogan amenaza a Europa: "Los europeos no podrán caminar tranquilos si la actitud persiste"

Los europeos no podrán recorrer las calles con tranquilidad si la actitud hacia Turquía no cambia, ha amenazado este miércoles el presidente Recep Tayyip Erdogan. "Si Europa sigue por este camino, no habrá un solo europeo en el mundo que pueda caminar seguro por las calles", ha dicho Erdogan esta mañana a periodistas en Ankara.