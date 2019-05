La era del streaming "post P2P" es también la de la censura: cuando Netflix, HBO o Movistar retiran títulos

En los episodios de la tercera temporada de ‘The Good Fight’ se está incluyendo un vídeo musical animado en el que se explica algún término legal utilizado por los personajes o se pone alguna referencia en contexto. En ’The One Where Kurt Saves Diane’, el último episodio que ha estrenado CBS All Access, el vídeo en cuestión es reemplazado por una pantalla en negro en la que se superpone el texto: CBS ha censurado este contenido.