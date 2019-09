El Equipo de servicio civil noruego activa un boicot a la embajada de España por explotación a sus trabajadores (bokmål)

La Embajada de España organiza el Festival Hispano (Spansk) de Oslo en España y colabora con Norad, UD, Unicef y Right to Play en el festival. NTL ahora solicita un boicot a este festival debido al trato que la embajada española le dio a su personal: horarios ilegales, salarios miserables, etc. En el comunicado que envía a los participantes dice que lo hace por la seguridad de los alumnos noruegos. Mentira. No se puede hacer un festival que defiende el desarrollo humano y sostenible sobre los hombros de personas en condiciones vergonzantes.