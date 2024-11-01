La epopeya del hierro: el ciclo pictórico "La vida de una locomotora" de Paul Meyerheim  

Meyerheim —siguiendo los deseos de su patrón burgués— presenta el trabajo industrial como un proceso ordenado, casi coreográfico. Estos paneles no fueron diseñados para denunciar las precarias condiciones laborales de la época, sino para decorar la logia de una villa de lujo. Es una celebración del capitalismo triunfante: el trabajo es arduo, sí, pero se presenta dignificado y bajo el control absoluto de la técnica, convirtiendo la fábrica en un “templo del progreso” apto para el consumo visual de la alta sociedad berlinesa.