Epidemiólogo: "El confinamiento se alargará y la vuelta al trabajo la tendremos que hacer de forma escalonada"

Este médico y catedrático alerta de que las medidas contra la Covid-19 van para largo y ve imprescindibles los tests masivos: "Es una batalla. Ahora estamos en que no siga subiendo la curva, pero luego hay que hacer que baje y luego que no vuelva a subir" A toro pasado es sorprendente cómo en Occidente, tanto en Europa como en EEUU, no fuéramos más conscientes de la gravedad potencial de este virus. Esto se debe a que ya hubo epidemias en China como el primer SARS y se logró controlar, nunca llegó a Occidente.