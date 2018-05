Envía el ADN de su perro a una compañía de análisis genético y esta le augura un prometedor futuro como ciclista

Los análisis de ADN pueden resolver crímenes del pasado, sin embargo, no siempre resultan tan eficientes. Un periodista probó varios servicios de análisis incluyendo muestras de Bailey, su Golden Retriever. Sorprendentemente, una de las compañías no sólo no lo detectó, le auguró un gran futuro como deportista. Todo ello ocurrió como parte de una investigación sobre la precisión de los kits de pruebas caseros. La cadena NBC Chicago decidió averiguar algo que se supone básico en este tipo de pruebas, diferenciar las de un perro del hombre.